Янукович выразил соболезнования президенту Гватемалы
21:39, 02 июня 2010Мир
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От урагана погибли 144 человека
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи с гибелью людей от урагана «Агата», прошедшего над Гватемалой.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«В этот скорбный час вместе с гватемальским народом разделяем боль тяжелой утраты. От имени народа Украины и от меня лично прошу принять искренние соболезнования, а также передать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших», - говорится в соболезновании В. ЯНУКОВИЧА Президенту Гватемалы Альваро Колому КАБАЛЬЕРОСУ.
Как сообщал УНИАН, в результате шторма по меньшей мере 144 человека погибли, 160 тыс. были эвакуированы с побережья Тихого океана.
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