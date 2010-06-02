Янукович выразил соболезнования президенту Гватемалы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи с гибелью людей от урагана «Агата», прошедшего над Гватемалой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В этот скорбный час вместе с гватемальским народом разделяем боль тяжелой утраты. От имени народа Украины и от меня лично прошу принять искренние соболезнования, а также передать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших», - говорится в соболезновании В. ЯНУКОВИЧА Президенту Гватемалы Альваро Колому КАБАЛЬЕРОСУ.

Как сообщал УНИАН, в результате шторма по меньшей мере 144 человека погибли, 160 тыс. были эвакуированы с побережья Тихого океана.