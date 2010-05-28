Янукович и президент Еврокомиссии отметили прогресс в сотрудничестве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Европейской комиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ отметили прогресс в сотрудничестве по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь во время состоявшегося вчера телефонного разговора В. ЯНУКОВИЧА и Ж. БАРРОЗУ.

Стороны обсудили повестку дня сотрудничества Украины и ЕС, отметив также прогресс в подготовке соглашений о создании зоны свободной торговли без исключений и ограничений, введении безвизового режима для граждан Украины, а также в других вопросах повестки дня.

Глава государства и Президент Еврокомиссии договорились и в дальнейшем направлять усилия на интенсификацию диалога Украины и ЕС.