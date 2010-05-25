Генсек НАТО доволен реформированием армянской армии

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН доволен реформированием армянской армии и хотел бы видеть больше усилий в политических реформах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на совместном брифинге после встречи с Президентом Армении Сержем САРГСЯНОМ.

“Армения успешно имплементирует план действий индивидуального партнерства. Хорошо идет оборонная реформа, однако политические реформы должны быть более глубокими”, - сказал Генсек НАТО.

А.Ф.РАСМУССЕН выразил благодарность Армении за поддержку миссий НАТО в Афганистане и на Балканах и выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжаться.

В свою очередь Президент Армении также выразил удовлетворение сотрудничеством с Альянсом.

“Мы готовы поддерживать и продолжать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с НАТО”, - сказал С.САРГСЯН.

Сегодня Президент Армении начал трехдневный визит в Брюссель, в ходе которого он также планирует встретиться с руководством Евросоюза.