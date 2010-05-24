Скандал в Великобритании: «доступ» к сыну королевы продавали за 500 тысяч

Бывшая супруга среднего сына королевы Великобритании герцога Йоркского Эндрю - Сара - пыталась "продать" доступ к своему экс-мужу, который является официальным представителем Соединенного Королевства по вопросам торговли, за 500 тысяч фунтов стерлингов. Разговор о "сделке" был запечатлен скрытой камерой журналистов британского таблоида News of the World, сообщают РИА новости.

На видеосъемке 50-летняя герцогиня Йоркская предлагает подставному бизнесмену - журналисту издания, - который якобы хочет установить личные связи с принцем Эндрю для решения проблем своего бизнеса, устроить встречу за вознаграждение. "500 тысяч мне, когда сможете... и двери открыты", - звучат на записи слова Сары Фергюсон. Она также говорит, что наличные "откроют вам все пути, которые вам нужны, и потом так встретитесь с Эндрю, и все будет в порядке". Герцогиня встретилась с подставным бизнесменом сначала в США, а на прошлой неделе в Лондоне, сообщив ему, что уже попросила бывшего мужа встретиться с ним, но не говорила при этом ни о каких финансовых вложениях. При этом герцогиня приняла от собеседника 40 тысяч долларов аванса и продолжила обсуждать дальнейшую оплату. Представитель Сары Фергюсон пока не стала комментировать произошедшее, в то время как канцелярия принца Эндрю сообщила, что не имела никакого понятия о сделке.