Трех рабочих-украинцев извлекли из-под завалов в центре Москвы

В центре Москвы спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося дома третьего рабочего, сообщил РИА Новостиначальник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по городу Евгений Бобылев.

"Мужчину достали несколько минут назад, и сейчас он направлен в больницу на обследование. Спасатели продолжают разбирать обломки дома, чтобы удостовериться, что под ними больше нет пострадавших. На месте происшествия работают также кинологи со специально обученными на поиск людей собаками", - сказал Бобылев.

Он напомнил, что, по словам рабочих, которых достали ранее, в здании в момент обрушения находились три человека.

Обрушение перекрытий нежилого дома номер 6/2 в переулке Каменная Слобода в центре Москвы произошло в субботу около 21.00. Дом старой постройки находился на реконструкции, в подвале здания в момент обрушения были только рабочие.

Первоначально поступила информация о двух погибших, однако эти сведения не подтвердились. В субботу вечером и в воскресенье рано утром спасатели достали из-под завалов двух пострадавших, одному из которых придавило ноги. Все трое рабочих - украинцы, сообщает Лента.ру

Как сообщил журналистам заместитель прокурора Москвы Владимир Поневежский возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("нарушение правил техники безопасности при проведении строительных работ").