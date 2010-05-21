Россия готова отменить визы для граждан стран ЕС

Вопрос отмены краткосрочных виз станет одним из основных на саммите Россия-ЕС, который состоится в конце мая в Ростове-на-Дону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на пресс-конференции посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ.

“Если быть точным, то 7 лет назад идея о безвизовом режиме впервые прозвучала на саммите Россия-ЕС... Мы считаем, время наступило”, - сказал российский посол.

Он отметил, что позиция российской стороны на сегодня уже сформирована.

“Мы готовы отменить визы для граждан ЕС хоть завтра, без каких-либо условий”, - сказал В.ЧИЖОВ.

Вместе с тем, он отметил, что этот вопрос должен быть решен в двустороннем порядке. При этом преимущества от отмены виз, по словам посла, получат обе стороны.

“Это игра, в которой выигрывают обе стороны”, - отметил он.

В.ЧИЖОВ обратил внимание на то, что некоторые страны-члены ЕС скептически настроены к отмене виз с Россией. В то же время, по его словам, такая позиция может быть обусловлена лишь опасениями, которые остались в наследство от Советского Союза.

Как сообщал УНИАН, 11 мая европейские СМИ сообщили о том, что в конце мая на саммите Россия-ЕС в Ростове-на-Дону, ЕС может предложить России “дорожную карту” по либерализации визового режима. Адвокатом этой идеи, в частности, выступает Германия.