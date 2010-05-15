Польское руководство будет летать на бразильских самолетах Embraer

Польские власти решили использовать для перелетов государственных высокопоставленных должностных лиц самолеты бразильской компании Embraer.

Как пишет Gazeta Wyborcza, договор об эксклюзивном чартерном использовании двух самолетов Embraer-175, которые сейчас есть в собственности польского национального авиаперевозчика LOT, планируется подписать до 27 мая.

По данным издания, власти будут арендовать два самолета, которые LOT приобрел в прошлом году.

Самолеты, которые смогут брать на борт 82 пассажира и летать на расстояние до 4 тысяч километров, будут в ближайшее время переделаны для потребностей VIP-персон.

Издание отмечает, что Embraer заменит в правительственном флоте 30-летние советские Як-40. В то же время они не смогут заменить самолеты Ту-154, которые использовались для трансатлантических перелетов.

Gazeta Wyborcza отметила, что час полета на новом самолете будет стоить около 11 тыс. долларов, что почти на 40% дешевле, чем на Ту-154.

Как сообщал УНИАН, после авиакатастрофы президентского Ту-154 под российским Смоленском в Польше не осталось ни одного самолета для дальних рейсов, поскольку второй Ту-154 правительственного флота находится на ремонте.

В конце 2008 года глава польского правительства Дональд ТУСК после очередной поломки Ту-154 во время азиатского турне Президента Польши Леха Качинского пообещал приобрести новый самолет для главы Польского государства.

Соответствующий тендер, который должен был быть объявлен в начале 2009 года, так и не был проведен.

Справка УНИАН. Предыдущий тендер на покупку 6 новых самолетов, объявленный еще в 2006 году, был аннулирован в июне 2008 года из-за того, что его условия якобы были выписаны таким образом, что тендер могла выиграть только бразильская компания Embraer.

Приобретение нового современного авиатранспорта в Польше активно обсуждается после катастрофы правительственного - созданного еще в СССР – вертолета в 2003 году, на борту которого был тогдашний глава правительства Лешек МИЛЛЕР. В той катастрофе никто не погиб.

В Смоленской авиакатастрофе 10 апреля 2010 года погибли 96 человек.