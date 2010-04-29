ПАСЕ приостановила контакты с властями Беларуси

Парламентская Ассамблея Совета Европы приостановила контакты с властями Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренной сегодня резолюции, за которую проголосовали 58 депутатов, против - 6, воздержались трое.

В документе депутаты ПАСЕ выразили сожаление относительно недостаточного прогресса в Беларуси на пути достижения стандартов Совета Европы.

Ассамблея, в частности, осудила казнь Андрея Жука и Василия Юзепчука в марте 2010 года в условиях тотальной секретности, выразила обеспокоенность ситуацией с польским меньшинством в Беларуси.

Кроме того, ПАСЕ выразила сожаление, что власти Беларуси не пригласили международных наблюдателей на местные выборы, которые состоялись в апреле 2010 года.

Приветствовав возобновление на один год соглашения о работе информационного пункта Совета Европы в Беларуси, депутаты ПАСЕ в то же время выразили сожаление относительно того, что до последнего времени Минск так и не предоставил разрешения на создание в Беларуси Восточноевропейской школы политических исследований Совета Европы.

Ассамблея выразила готовность к диалогу с Беларусью, однако лишь в случае позитивного развития демократии в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2009 года ПАСЕ призвала Бюро Ассамблеи возобновить статус специального гостя для Беларуси при условии введения моратория на смертную казнь.

В документе отмечалось, что власти Беларуси осуществили ряд шагов для улучшения ситуации.

Беларусь получила статус специального гостя в ПАСЕ, однако в 1997 году была лишена этого статуса.