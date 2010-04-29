Нейтральный статус не помешает Украине участвовать в операциях НАТО

Внеблоковый или нейтральный статус Украины не является препятствием для углубления и расширения ее сотрудничества с НАТО, если государство само к этому будет стремиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам начальник Управления планирования сил Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Фрэнк БОЛАНД, который во главе делегации экспертов и представителей штаб-квартиры Альянса находится с визитом в Киеве.

“Каждая страна имеет право определять свой международно-правовой статус. Это общий принцип НАТО”, - отметил он.

В то же время эксперт заметил, что среди 18 стран, которые принимают участие в Процессе планирования и оценки сил (инициатива НАТО, направленная на повышение уровня взаимной совместимости стран-партнеров и Альянса), есть, например, Швейцария, Швеция, Австрия, Финляндия и другие, которые, определяя свой международно-правовой статус как нейтральный, активно сотрудничают с НАТО и принимают участие во многих инициативах и операциях Альянса.

“НАТО готово продолжать профессиональное, конкретное сотрудничество с Украиной, невзирая на внешнеполитический курс ее руководства, если государство само этого будет желать”, - резюмировал эксперт.