Австрийцы переизбрали президента

Действующий глава Австрийской Республики Хайнц ФИШЕР переизбран на второй шестилетний срок, передает РИА Новостисо ссылкой на австрийское телевидение.

За кандидатуру Х.ФИШЕРА проголосовали 78,7% избирателей. Его конкуренты Барбара РОЗЕНКРАНЦ от Австрийской партии свободы и Рудольф ГЕРИНГ - глава недавно созданной (осень 2005 года) немногочисленной Христианской партии Австрии получили соответственно 15,6 и 5,7% голосов.

Данные базируются на подсчете 55,7% голосов.

В ходе прошедших в воскресенье в Австрии президентских выборов отмечена чрезвычайно низкая явка избирателей. На избирательные участки пришли менее 50% от почти 6,4 миллиона австрийцев, обладающих правом голоса.