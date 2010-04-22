Газпром переведет внутрироссийские цены на рыночные

Совет директоров "Газпрома", который возглавляет первый вице-премьер правительства России Виктор Зубков, одобрил переход с 1 января 2011 года к ценообразованию на газ на основе применения специальной формулы. Об этом концерн сообщил в официальном пресс-релизе. Переходный период, который продлится с 2011 по 2013 год, необходим концерну, чтобы привести внутренние цены на газ к уровню экспортных в 2014 году. Принятие такой формулы, однако, сделает переход российской промышленности на рыночные цены неотвратимым, замечает Лента.ру.

Российские чиновники еще в 2006 году решили, что с 2011 года можно будет отказаться от регулирования внутренних цен на газ, за исключением поставок населению, но в 2008 году решили не торопиться с этим решением. "Газпром" согласился, что либерализация внутренних цен на газ возможна не раньше 2014 года, но по-прежнему предлагает отказаться от регулирования рынка с 2011 года, взамен предлагая ввести трехлетний переходный период для российской промышленности.

Сейчас оптовую стоимость газа на внутреннем рынке определяет Федеральная служба по тарифам (ФСТ), что не позволяет "Газпрому" обеспечить минимальную рентабельность его производства. В 2009 году газовый концерн впервые по итогам года получил прибыль от продаж газа на российском рынке. На протяжении последних девяти лет поставки по заниженным регулируемым ценам были убыточны, что покрывалось за счет экспортной прибыли концерна.