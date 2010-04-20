Польша вновь закрыла авиадвижение

Польские авиационные власти со вторника вновь закрыли авиадвижение над территорией Польши, которое было частично возобновлено в понедельник.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил пресс-секретарь Polskiej Agenci Čeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛЕБОВИЧ.

Он сказал, что гражданские авиарейсы запрещены на всех аэродромах в стране.

Запрещение будет действовать, пока не будет объявлено о его отмене.

В то же время пресс-секретарь сообщил, что только на севере Польши разрешено транзитное движение рейсовых самолетов на высоте более 6,1 км.