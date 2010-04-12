Украина откажется от использования высокообогащенного урана

Украина к 2012 году откажется от использования высокообогащенного урана и переориентирует исследовательские центры на работу с низкообогащенным топливом, сказал официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс на брифинге в рамках проходящего в Вашингтоне саммита по ядерной безопасности.

"Украина сегодня объявила о ключевом решении избавиться от запасов высокообогащенного урана к следующему ядерному саммиту в 2012 году", - сказал Гиббс.

Он отметил, что США добивались этого решения в течение десяти лет.

"Материала, который будет ликвидирован, достаточно для создания ядерных вооружений", - указал он.

В понедельник состоялась первая встреча президента США Барака Обамы с президентом Украины Виктором Януковичем. Встреча проходила в закрытом для прессы режиме.

США окажут Украине техническую и финансовую помощь, необходимую для избавления от урана, добавил официальный представитель Белого дома.

"Россия, по видимости, также сыграет важную роль в обеспечении этой операции", - сказал Гиббс.

Ранее в апреле, напоминает РИА "Новости", украинские СМИ сообщали о том, что Киев для поддержания статуса Украины как безъядерного государства готов избавиться от запасов высокообогащенного урана взамен на компенсацию. Предполагается, что украинский уран должен быть переработан и отправлен на хранение. Подробности сделки, которую украинские газеты охарактеризовали как многоступенчатую, а также объем компенсации, не раскрываются.