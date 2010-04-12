Обезглавленное тело журналиста обнаружено в Мексике

Мексиканская полиция обнаружила в воскресенье обезглавленное тело похищенного наркомафией пять дней назад журналиста Энрике Вильиканы Паломареса (Enrique Villicana Palomares), сообщает генеральная прокуратура Мексики.

Журналист работал в газете Voz штата Мичоакан и занимался расследованием деятельности местных наркокартелей. Паломарес был похищен неизвестными преступниками, когда он направлялся в местный университет, где читал лекции студентам.

Он стал пятой жертвой наркомафии с начало 2010 года. В 2009 году от рук организованной преступности погибли 12 мексиканских журналистов.

Международный Комитет защиты журналистов внес Мексику в список самых опасных стран для журналистской деятельности.

Международная организация "Репортеры без границ" призвала мексиканские власти провести тщательное расследование обстоятельств убийства и принять меры по защите профессиональной деятельности журналистов.

"Ни для кого не секрет, что Энрике Вильикана Паломарес был убит за исполнение своего профессионального долга, тем более, что ранее он неоднократно обращался в полицию с заявлениями об угрозах в свой адрес", - говорится в заявлении "Репортеров без границ", поступившем в РИА Новости.