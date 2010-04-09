Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ уверен, что спрос на газ в Европе будет продолжать расти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал на церемонии начала строительства морской части газопровода «Северный поток».

«Несмотря на то, что все мы сейчас занимаемся экологией – это наш общий курс, проводим совещания, конференции, – и несмотря на то, что идёт активный поиск альтернативных источников энергии, спрос на «голубое топливо», и мы все в этом уверены, в Европе будет продолжать расти. И это закономерно», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, "Северный поток» является примером эффективного многостороннего сотрудничества в энергетике и открывает возможности для развития транснациональной энергетической инфраструктуры, для совместной разработки газовых месторождений.

«Строительство «Северного потока» – это не только крупный транснациональный коммерческий проект, но это ещё и наш вклад в общее решение экологических и климатических проблем не только регионального, но и глобального масштаба», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, была проведена беспрецедентная подготовительная работа.

Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что сделано всё необходимое, чтобы гарантировать надёжность и безопасность проекта для окружающей среды, обеспечить соответствие этого проекта, его состыкованность с национальным и международным экологическим правом.

«Увеличение доли газа в энергетическом балансе Европы позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и без ущерба для экономики, что особенно важно, и что я хотел бы лишний раз подчеркнуть, без ущерба для экономики достигать цели программы по борьбе с изменениями климата», - добавил он.

Кроме этого, он подчеркнул, что «Северный поток» является ключевым звеном в обеспечении глобальной и европейской энергетической безопасности.

«Он является очень важным, просто системным проектом в энергодиалоге России и Европейского Союза, о чём ярко свидетельствует и присвоение ему особого статуса – статуса трансъевропейской энергетической сети. Газопровод обеспечит надёжное снабжение топливом европейских потребителей, причём снабжение по приемлемым, разумным ценам, и, конечно, гарантирует нас от некоторых проблем, которые связаны с несовершенством действующей нормативной базы, в том числе по транзиту», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта выступает ряд стран Балтийского региона, в том числе Эстония и Литва, мотивируя это потенциальной угрозой для экологии.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.