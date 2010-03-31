Лидер чеченских сепаратистов: во взрывах в Москве виновато ФСБ

Чеченские боевики не взяли на себя ответственность за теракты, совершенные в московском метро утром 29 марта.

Грузинский русскоязычный канал "Первый кавказский" распространил аудиозапись от имени лидера чеченских сепаратистов Доку УМАРОВА, который считает, что к взрывам на "Лубянке" и "Парке культуры" причастны российские спецслужбы.

"Чеченцы на это не способны. <...> Все это преподнесено так, будто никто не виноват из российских спецслужб, а на самом деле они причастны. <...> Во взрывах в Москве виновато ФСБ", - произносит мужской голос на записи. Является ли распространенное аудио подлинным и участвовал ли сам Д.УМАРОВ в записи этого послания, достоверно неизвестно, передает Лента.ру.

Ранее мнение о причастности спецслужб к терактам на "Лубянке" и "Парке культуры" высказал спикер парламента Чечни Дукуваха АБДУРАХМАНОВ. "Если высокие лица сегодня называют северокавказский регион в качестве "виновника" в своих отчетах перед руководством, мы должны заявить, что считаем виновными в происшедшем московские спецслужбы, правоохранительные органы или силы безопасности Москвы", - заявил спикер чеченского парламента.

Он также отметил, что если террористам удалось пронести взрывные устройства в метро, то это свидетельствует об "абсолютной халатности соответствующих служб", а также "содействии работников правоохранительных органов" преступникам, виновным в произошедшем.

Как сообщал УНИАН, взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии столичной подземки произошли утром 29 марта 2010 года с интервалом чуть более полчаса. В результате терактов погибли 39 человек. По обновленным данным МЧС, пострадали 95 пассажиров метро.

По предварительной версии правоохранительных органов, взрывные устройства были приведены в действие террористками-смертницами, приехавшими на автобусе из северокавказского региона. Считается, что у женщин были сообщники, но их пока найти не удалось. Глава российского МИД Сергей ЛАВРОВ высказал мнение о том, что в организации взрывов замешаны силы международного терроризма.