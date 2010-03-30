В результате терактов в московском метро погибли 39 человек
08:35, 30 марта 2010Мир
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В больницах - 71 пострадавший
Число погибших в результате терактов в московском метро возросло до 39 человек.
В больницах Москвы, по последним данным, находится 71 пострадавший. Несколько человек в критическом состоянии, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на МЧС России.
В Москве сегодня в день траура по жертвам терактов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» приспущены государственные флаги. Отменены увеселительные мероприятия, многие телеканалы отказались от трансляции развлекательных программ.
Расследуется уголовное дело по статье «терроризм».
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