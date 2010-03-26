Премьер Литвы намерен говорить с Путиным о возмещении за оккупацию

00:53, 26 марта 2010
Мир
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Есть надежда на "некоторые изменения"

Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс во время встречи с главой правительства РФ Владимиром Путным, которая состоится в Кремле 26 марта 2010 г., намерен поднять вопрос о возмещении ущерба за годы советской оккупации.

Такое заявление он сделал в интервью радио Ziniu radijas.

Основания для обсуждения этого вопроса А.Кубилюс видит в том, что наметились "некоторые изменения" во взгляде руководства России на историю.

В качестве примеров литовский премьер привел заявление президента России Дмитрия Медведева, прозвучавшее в прошлом году, в котором еще раз осуждены преступления Иосифа Сталина, планируемую встречу премьеров России и Польши в Катыни, где в годы Второй мировой войны были расстреляны десятки тысяч польских офицеров.

"Это позволяет надеяться, что можно будет все рациональнее разговаривать и о страницах нашей общей истории, и о том, как следует смотреть на них, как оценивать и какие искать шаги для большего взаимопонимания", - сказал он.

По словам премьера, намечается также обсудить широкий круг экономических вопросов - энергетики и торговли.

А.Кубилюс получил приглашение встретиться с В.Путиным во время частного визита в Москву для участия в международном музыкальном фестивале им.Мстислава Ростроповича. Супруга А.Кубилюса Раса Кубилене, скрипачка симфонического оркестра Литовской филармонии, является председателем правления благотворительного фонда "Помощь литовским детям", созданного М.Ростроповичем.

РосБизнесКонсалтинг

 

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