Украинец стал народным героем Китая

Украинец Игорь КОПЫТОВ награжден Золотой медалью Героя Китайской народной премии «Звезда из народа-2006».

Об этом сообщает пресс-служба компании «УкрКитай Коммуникейшин»

Сотрудник китайского представительства украинской компании “УкрКитай Коммуникейшн” И.КОПЫТОВ стал первым иностранцем, который награжден Золотой медалью Героя Китайской народной премии «Звезда из народа-2006».

И.КОПЫТОВ получил награду за спасение жизни китайского мальчика в городе Нинбо (КНР). Он спас маленького мальчика, который тонул, оказал ему первую медицинскую помощь и отвез в больницу.

“Правительство города Нинбо передало специальную ноту с благодарностью об этом героическом поступке в Генеральное консульство Украины в Шанхае. Местная пресса и телевидение широко освещали это событие, как пропаганда толерантности и гуманности, междунациональной поддержки, согласия и понимания, свидетельства дружеских и искренних отношений между украинским и китайским народами”, - отмечается в сообщении.

Ежегодная Китайская народная премия «Звезда из народа» традиционно проходит в китайской культурной столице г. Нинбо. Десять «народных героев» определяют на протяжении трех месяцев – с ноября по январь.

Победителей премии определяет оргкомитет путем опроса местных жителей.