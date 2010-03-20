В украинском порту греческий танкер столкнулся с судном

Греческий танкер "Василиос" столкнулся с заправочным судном в одном из портов Украины.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель береговой охраны Греции.

По его данным, никто из 13 членов экипажа не пострадал, информации о загрязнении моря нет. Танкер благополучно бросил якорь, плавучести судна нечто не угрожает.

Представитель береговой охраны Греции не смог назвать другие подробности происшествия.