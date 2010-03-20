В украинском порту греческий танкер столкнулся с судном
17:13, 20 марта 2010Мир
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Данные береговой охраны Греции
Греческий танкер "Василиос" столкнулся с заправочным судном в одном из портов Украины.
Об этом сообщил РИА «Новости» представитель береговой охраны Греции.
По его данным, никто из 13 членов экипажа не пострадал, информации о загрязнении моря нет. Танкер благополучно бросил якорь, плавучести судна нечто не угрожает.
Представитель береговой охраны Греции не смог назвать другие подробности происшествия.
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