Париж предложил Лондону вместе патрулировать Мировой океан

Париж предложил Лондону объединить усилия по патрулированию мирового океана подлодками, несущими ракеты с ядерными боеголовками, сообщила британская газета The Guardian. Как отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, стороны провели переговоры по этому вопросу, однако Великобритания сдержанно отреагировала на инициативу Франции.

По сведениям информационного агентства AFP, еще в марте 2008 года президент Франции Николя Саркози и британский премьер-министр Гордон Браун во время встречи в Лондоне говорили о возможном создании совместного арсенала ядерного устрашения. Пока же каждая из стран имеет собственный дорогостоящий флот подлодок, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками.

Как заявил 19 марта в Лондоне Гордон Браун, Великобритания не намерена отказываться от собственного арсенала ядерного устрашения. По его словам, Лондон готов принять участие в международных инициативах по разоружению. "Но в таком небезопасном мире, когда другие страны пытаются создать атомное оружие, мы не видим для себя возможности отказаться от нашей независимой системы ядерной защиты", - подчеркнул британский премьер.

В то же время Браун подтвердил намерение расширять сотрудничество с Францией в вопросах обороны, однако не сообщил ни о каких конкретных планах в данной области, отмечает информационное агентство dpa.

Deutsche Welle