Путин и Клинтон обсудили вопросы по Грузии и Украине

Премьер-министр России Владимир Путин и госсекретарь США Хиллари Клинтон обсудили вопросы по Грузии и Украине в увязке с российско-американскими отношениями, сообщил замглавы аппарата правительства Юрий Ушаков.

"Были затронуты вопросы по Грузии и Украины, но в преломлении к российско-украинским отношениям", - приводит слова Ушакова журналистам РИА "Новости".

Очень подробно обсуждались эти вопросы, отметил он.

"Владимир Владимирович (Путин) очень интересные мысли высказывал, интересные яркие слова употреблял, - сказал Ушаков и добавил: - Клинтон воспринимала аргументы".

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Москву 18 марта для обсуждения нового Договора об СНВ и ситуации на Ближнем Востоке.