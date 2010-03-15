В Европе идет операция против русской мафии: задержали 69 человек

По меньшей мере, 69 человек были задержаны в нескольких странах Европы в рамках международной операции, направленной против русской мафии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные испанской полиции.

Испанцы выступили инициаторами операции и арестовали у себя в стране 24 человек, передает Лента.ру. Аресты проводились в Барселоне, Валенсии и Гвадалахаре. После этого операция продолжилась в Австрии, Германии, Италии и Швейцарии. По состоянию на понедельник, 15 марта, операция еще продолжается, заявили в полиции.

По данным El Pais, среди задержанных - граждане России, Грузии и Армении. Источники газеты уточнили, что в преступную организацию из нескольких европейских стран стекались деньги, полученные в ходе хищений и вымогательств. Эти деньги вкладывались в бизнес в Испании. Задержанных подозревают в отмывании денег и создании преступной группировки, а также в незаконном обороте наркотиков, контрабанде оружия, коррупции, избиениях и заказных убийствах.

Расследование деятельности мафиозной структуры длилось несколько месяцев. Благодаря прослушиванию телефонных разговоров, испанские полицейские узнали, что некоторые члены организации ожидали освобождения Захария КАЛАШОВА - уроженца Тбилиси, которого в Испании собираются судить как одного из главарей русской мафии. В начале марта З.КАЛАШОВА, известного также под кличкой ШАКРО-молодой, освободили под залог в 300 тысяч евро.