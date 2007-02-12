Население Земли не превысит 9 миллиардов

Численность населения планеты, вероятно, стабилизируется на уровне девяти миллиардов, при сохранении нынешних тенденций, говорится в докладе, обнародованном в штаб-квартире ООН.

К июлю нынешнего года общая численность населения в мире достигнет 6,6 миллиарда, что более, чем в два с половиной раза превышает показатель 1950 года - 2,5 миллиарда, говорится в документе.

Весь прирост населения будет обеспечен за счет рождаемости в наименее развитых странах.

"На сегодняшний день почти во всех развитых странах уровень рождаемости более низкий, чем требуется для воспроизводства в долгосрочной перспективе", - отмечается в докладе.

Основной прирост населения планеты будет приходится на урбанизованные районы.

В 2008 году впервые в истории человечества половина всех землян переберется из сельской местности в города. Ожидается, что число горожан составит к 2030 году почти пять миллиардов: в середине прошлого века в городах жили 732 миллиона.

Население планеты будет не только расти, но и стареть. Число людей в возрасте старше 60 лет к 2050 году составит почти два миллиарда, прогнозируют эксперты ООН.