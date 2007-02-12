Совет министров ЕС единогласно поддержал будущую независимость Косово

Совет министров по общим вопросам и внешним отношениям Европейского Союза единогласно поддержал план специального представителя Генерального секретаря ООН в Косово Марти АХТИСААРИ относительно будущего этого края.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР.

«Сегодня была выражена единодушная поддержка М.АХТИСААРИ и его плана», - сказал он.

В то же время, немецкой министр сообщил, что в своём заключении Совет министров ЕС призвал Белград и Приштину (столицы Сербии и Косово, соответственно) к активному участию в дальнейших консультациях по будущему статусу Косово.

Сегодня вечером ЕС также проведет консультации с министрами иностранных дел Западных Балкан по реализации плана М.АХТИСААРИ.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля М.АХТИСААРИ представил в Белграде план урегулирования косовской проблемы. Окончательный вариант плана по Косово будет представлен в Совете безопасности ООН весной. План М.АХТИСААРИ предусматривает возможность постепенного предоставления Косово независимости, что вызывает недовольство Сербии. Кроме того, против этого плана выступает Россия, которая считает, что предоставление независимого статуса Косово может привести к оживлению сепаратистских движений во всем мире.

В эти выходные в Косово состоялись акции протеста как сербов, так и албанцев.

Косово находится под управлением ООН с 1999 года, когда в результате авиационного наступления НАТО Сербия была вынужден вывести войска с территории края.

Сербия считает Косовский край своим культурным и религиозным центром, однако подавляющее большинство населения в нем составляли албанцы, а сам край еще до распада Югославии имел права автономии, отмененные С.Милошевичем.