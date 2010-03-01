Саакашвили заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ исключил возможность какого-либо сценария того, что после 2013 года он может остаться у власти, когда истечет его второй и последний президентский срок.

Об этом он сказал в интервью российскому еженедельнику «Коммерсант Власть».

На вопрос, что изменится в российско-грузинских отношениях до 2013 года с учетом того, что нынешняя власть России не намерена иметь какие-либо отношения с М.СААКАШВИЛИ, Президент Грузии ответил вопросом: «Кто им сказал, что нынешнее руководство Грузии просуществует только до 2013 года?».

«Да, я больше не буду баллотироваться в президенты. Но это совершенно не означает, что та идеология, которую я представляю, не будет и дальше приоритетом для населения Грузии. Не будет СААКАШВИЛИ, будет кто-то другой. Но курс будет тот же самый», - заявил он.

На вопрос, что он собирается делать после 2013 года и не имеются ли у него намерения превратить Грузию в парламентскую республику, М.СААКАШВИЛИ ответил: «Последнее, что я буду делать, это приспосабливать Конституцию под себя».

«Я считаю, что в Грузии должна быть сильная президентская власть. Кроме того, у каждого человека в любом случае есть свой ресурс. К 2013 году как лидер страны я свой ресурс, наверное, более или менее исчерпаю. Может быть, через несколько лет произойдет восстановление. Не знаю», - отметил он.

«Но это правильно, что есть ограничение по срокам правления. Не думаю, что Грузия будет парламентской республикой. У нас столько сейчас вызовов. Реформы, которые мы проводили, требовали определенной концентрации власти, чтобы какая-нибудь маленькая группа не могла блокировать серьезные реформы. Но любая власть должна быть уравновешена свободной прессой и другими институтами. Без этого не может быть свободной страны», - подчеркнул М.СААКАШВИЛИ.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил М.СААКАШВИЛИ персоной нон-грата в России.