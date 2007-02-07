Астронавту NASA предъявили обвинение и отпустили под залог

Астронавт NASA Лиза Новак, которой было предъявлено обвинение в попытке убийства , нанесении побоев, попытке взлома автомашины и попытке похищения человека, выпущена из тюрьмы под залог в 25 тысяч долларов.

Новак была освобождена во вторник вечером. Она вышла из тюрьмы в сопровождении астронавта Стива Линдси, на ее голову был наброшен пиджак. Новак также сопровождал сотрудник правоохранительных органов, который проводил ее в помещение, где на ногу Новак надели специальный браслет для отслеживания ее местоположения.

По условиям освобождения под залог Новак не имеет права приближаться к инженеру NASA Колин Шипман, в нападении на которую она подозревается. В случае признания вины Новак в суде ей грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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