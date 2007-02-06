Астронавт NASA напала на соперницу с пистолетом и спреем (фото)

Лиза Мари Новак. Фото из тюрьмы округа Ориндж

Астронавт NASA Лиза Мари Новак (Lisa Marie Nowak) в понедельник арестована за нападение на девушку, пишет газета Orlando Sentinel. По информации издания, причиной конфликта стало соперничество за мужчину.

Новак приехала из Хьюстона (штат Техас) в аэропорт города Орландо (штат Флорида), чтобы встретить рейс Колин Шипман (Colleen Shipman), сотрудницы авиабазы "Патрик" при Космическом центре имени Кеннеди. С собой у женщины был пистолет, нож, резиновый шланг и пакеты, она была одета в плащ и парик.

Новак следовала за Шипман до ее машины, оставленной на парковке аэропорта. Когда жертва села в автомобиль, преступница попыталась открыть дверь, требуя предоставить ей мобильный телефон или довезти до нужного ей места. Как только Шипман опустила окно на несколько сантиметров, Новак брызнула ей в глаза слезоточивым перечным спреем.

Лизе Марии Новак предъявлены обвинения в попытке похищения человека, нанесении побоев, попытке взлома автомобиля и уничтожении улик. Полиция сочла ее опасной для общества и направила в тюрьму округа Ориндж без права выйти под залог. По словам обвиняемой, она узнала о связи Шипман с астронавтом Биллом Офелейном (Bill Oefelein) и захотела "обсудить" с девушкой их взаимоотношения.

По словам представителя NASA, это первый случай ареста астронавта, исполняющего свои обязанности на момент совершения преступления. 43-летняя Новак участвовала в экспедиции шаттла Discovery летом 2006 года и провела в космосе почти 13 дней. В качестве летчика-испытателя она налетала более 1,5 тысячи часов. Новак замужем, у нее трое детей.

Лента.ру