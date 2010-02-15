В МИД надеются подписать "дорожную карту" по отмене виз в ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины выражают надежду, что в первом полугодии 2010 года будет подписана «дорожная карта» по отмене визового режима со странами – членами Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не исключаю, что во время первых визитов (после инаугурации новоизбранного Президента Украины – УНИАН) Украина подпишет документы о дорожной карте», - сказал министр.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что украинскому внешнеполитическому ведомству удалось убедить абсолютное большинство евроскептиков о необходимости для Украины “дорожной карты” по этому вопросу, то есть четкого плана действий в процессе приближения к отмене визового режима с Евросоюзом.

“И сегодня я с оптимизмом смотрю на то, что в первом полугодии эта “дорожная карта” будет подписана”, - выразил надежду П.ПОРОШЕНКО.