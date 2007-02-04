Тони Блэра выпихивают в отставку

Тони, настало время уходить" - таков лейтмотив редакционных статей воскресных газет Великобритании, даже тех из них, которые традиционно считаются оплотом поддержки Лейбористской партии и ее лидера.

Тучи вокруг премьер-министра Великобритании, которого и без того уже считают "хромой уткой", ибо он объявил о своей предстоящей отставке еще в сентябре 2006 года, сгустились на этой неделе еще больше. В четверг стало известно, что полицейские Скотланд-Ярда повторно допросили британского премьера по делу о пожертвованиях для Лейбористской партии в обмен на предоставление титулов пэров и мест в Палате общин.

Ранее в британской прессе появились сообщения о том, что в канцелярии премьер-министра использовались тайные каналы передачи сообщений о пожертвованиях Лейбористской партии, а также о том, что найдена записка Блэра, где он приветствовал выделение таких пожертвований.

Все это, а также аресты двух ближайших советников премьера - Рут Тернер и лорда Леви, которых подозревают в создании помех расследованию дела, не прибавляет очков Тони Блэру, который, придя к власти в 1997 году, обещал сделать политику "чище чистого".

В пятницу и субботу британский премьер был вынужден ответить на озабоченность своих соратников по партии, оппозиционных политиков, журналистов и простых людей. В пятницу в утренней программе "Today" на радио ВВС4 он заявил, что не оставит свой пост до тех пор, пока не закончится расследование по делу о назначениях депутатов Палаты лордов.

"Думаю, что было бы неправильно поступить таким образом, особенно до того, как закончится расследование, и будут сделаны какие-либо выводы. Придется потерпеть меня еще немного", - сказал Блэр.

В субботу на конференции, организованной Лейбористской партией, он также напомнил, что "в политике периодически происходят штормы, но они не должны менять нашего курса и нашей уверенности". Блэр выразил надежду, что когда лейбористы пойдут на выборы с намерением выиграть их в четвертый раз подряд, "избиратели не вспомнят о событиях этих дней".

Однако британские обозреватели свидетельствуют об обратном, а их слова подтверждают опросы общественного мнения, согласно которым лейбористы все больше теряют свою популярность и уже проигрывают консерваторам 5-6 процентных пунктов поддержки электората. Люди говорят о том, что хотя бремя власти и тяжело нести, лидер должен иметь смелость взять на себя ответственность за совершенные ошибки.

РИА новости