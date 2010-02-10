Еврокомиссия: демократическая Украина будет важным примером ее соседям

Еврокомиссия заявляет о важности демократических перемен в Украине для ее соседей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Страсбурге на сессии Европарламента комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ, представляя речь, подготовленную Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Кэтрин ЕШТОН.

“Это очень важное событие не только для самой страны, но и для региона в целом. Это важно, потому что демократическая Украина послужит ярким примером для ее соседей”, – зачитал С.ФЮЛЕ, отметив, что ЕС приветствует те позитивные оценки, которые были даны украинским президентским выборам международными наблюдателями.

Комиссар ЕС также отметил, что в любых выборах есть победители и побежденные.

“Мы уже слышали о возможном обжаловании результатов в судах, и в некоторые региональные суды дела были уже переданы. Это логично и законно, чтобы возможные проблемы были расследованы. Вместе с тем, самое главное, что избирательный процесс в целом проходил спокойно”, – отметил С.ФЮЛЕ.

Кроме того, комиссар обратил внимание на высокую явку украинских избирателей, что, по его словам, свидетельствует о дальнейшем усилении украинской демократии, а также о том, что люди, идущие на избирательные участки, надеются, что их голос будет услышан.