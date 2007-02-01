Изобретатель банкоматов пропал в Тихом океане

Джим Грей. Фото с сайта research.microsoft.com

В Тихом океане, недалеко от берегов Северной Калифорнии пропал Джим Грей - лауреат самой престижной премии по информатике Turing Award, исследования которого положили начало созданию банкоматов, электронных систем регистрации авиапассажиров и онлайн-магазинов, передает CNN.

Последнее сообщение от ученого пришло в воскресенье, 29 января, когда он двигался на своей яхте от Сан-Франциско к островам Фараллон, которые находятся в 40 километрах от знаменитого моста "Золотые Ворота", перекинутого через залив Калифорния. Грей намеревался развеять над океаном прах своей матери, умершей в прошлом году.

Мужчина планировал вернуться в тот же день, однако этого не произошло. Спасательные службы в настоящее время обследуют площадь от залива Монтерей до штата Орегон. В береговой охране пропажу Джима Грея назвали "загадочной", поскольку его 12-метровая яхта была оборудована рацией и сигнальными ракетами, погода была хорошая, да и на здоровье программист не жаловался.

63-летний ученый, помимо прочего, является основателем и директором исследовательского центра корпорации Microsoft - Bay Area Research Center в Сан-Франциско, который занимается развитием наиболее актуальных направлений в области информатики и вычислительной техники. Кроме того, Джим Грей внес большой вклад в создание программы Google Earth.

Лента.ру