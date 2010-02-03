Грузия не будет присылать своих наблюдателей на второй тур

Грузинские наблюдатели не будут присутствовать в Украине во время проведения второго тура президентских выборов. Соответствующую позицию Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ огласила пресс-спикер главы государства Манана МАНДЖГАЛАДЗЕ в среду утром на специальном брифинге в Тбилиси, передает ИА «Новости-Грузия».

"Из-за того, что присутствие грузинских наблюдателей в Украине вызвало разногласие мнений, на второй тур выборов украинского Президента Грузия не будет отправлять наблюдателей", - сказала пресс-спикер.

"Мы призываем граждан Грузии, которые находятся в Украине под эгидой разных международных организаций, возвратится на родину", - сказала М.МАНДЖГАЛАДЗЕ от имени Президента.

"Нашей задачей не было вмешиваться в процесс выборов в Украине или поддерживать какую либо кандидатуру. Мы пытаемся защитить полный нейтралитет между двумя кандидатами, и сохранить добрые отношения, которые исторически и традиционно существуют между Грузией и Украиной", - отметила М.МАНДЖГАЛАДЗЕ.

Как заявила пресс-спикер Президента, Грузия будет сотрудничать с любым Президентом, которого выберет украинский народ. "Мы готовы перейти на новый уровень наших отношений", - отметила пресс-спикер.