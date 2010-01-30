Китай приостановил военное сотрудничество со США

Правительство Китая приостановило военное сотрудничество с США из-за планов Вашингтона продать вооружение и военную технику Тайваню.

Об этом сообщает "Лента.ру".

"Учитывая вред и крайне негативные последствия предполагаемых поставок американского оружия на Тайвань, Китай принял решение приостановить договоренности о визитах в рамках военного сотрудничества с США", - говорится в заявлении Министерства обороны Китая.

26 января 2010 года администрация Президента США Барака ОБАМЫ одобрила сделку по продаже вооружений Тайваню на общую сумму в 6,5 млрд. долл. Сообщалось, что США намерены поставить Тайваню зенитные ракетные комплексы Patriot в модификации PAC-3, вертолеты UH-60 Black Hawk и оборудование для связи. Тем не менее, США отказали Тайваню в покупке истребителей F-16 и вертолетов Apache из-за опасений того, что это действие может значительно осложнить политические взаимоотношения с Китаем.

Осенью 2009 года Тайвань заказал у США вертолеты Black Hawk и ЗРК Patriot. Еще раньше были направлены запросы на покупку истребителей F-16, которые должны заменить более старые самолеты в составе ВВС Тайваня. В начале января 2010 года продажу оружия Тайваню санкционировал Пентагон.

Последний раз оружейная сделка с Тайванем была заключена в 2008 году. Тогда власти Китая остро отреагировали на сообщение об этом и практически полностью прекратили военное сотрудничество с США, которое было восстановлено лишь в феврале 2009 года.