Иран обвинил Джорджа Буша в терроризме

Иран заявил, что считает "актом террора" распоряжение Президента США Джорджа БУША принимать любые необходимые меры, вплоть до самых жестких, против иранских агентов в Ираке.

Как передает радио «Свобода», высокопоставленный представитель иранского парламента Алаэддин БУРУДЖЕРДИ заявил, что приказ Дж.БУША противоречит нормам международного права.

Как сообщалось, американский Президент дал военнослужащим США в Ираке право нейтрализовывать иранских агентов, действия которых несут угрозу американским войскам или мирному населению. В распоряжении Дж.БУША подчеркивается, что такие меры должны применяться только на территории Ирака.