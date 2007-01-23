Путин назвал некоторые параметры своего преемника

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН в интервью иностранным журналистам вновь высказался о своем будущем преемнике и назвал его "некоторые параметры".

Как сообщает РИА “Новости”, по словам В.ПУТИНА, с первого дня своего президентства он все время думает о том, кто станет его преемником на этом посту.

В.ПУТИН хотел бы, чтобы будущий глава государства продолжил ту политику, которая проводилась руководством России в последние годы. "Судя по опросам общественного мнения, этого хочет и подавляющее большинство граждан России", - сказал Президент РФ.

По мнению В.ПУТИНА, это не случайно, поскольку именно в последние годы Россия ушла от ситуации перманентных кризисов и перешла к ситуации политической и экономической стабильности, к устойчивому экономическому росту и росту доходов населения.

"Некоторые параметры человека, который станет следующим президентом, можно назвать уже сейчас. В соответствии с конституцией это будет гражданин России, проживающий на территории страны постоянно не менее десяти лет, и не моложе 35 лет", - сказал В.ПУТИН.

По его мнению, главной задачей будущего главы государства и всей системы власти в России будет обеспечение поступательного роста доходов населения, уровня и качества жизни граждан. "Уверен, что наши граждане смогут отличить порядочного и дееспособного человека от болтунов, краснобаев и бездельников. И так же, как в любой демократической стране, окончательный выбор - за гражданами России", - сказал В.ПУТИН.

Как известно, президентские выборы в России должны состояться в 2008 году. В.ПУТИН согласно конституции не может баллотироваться на третий срок подряд.