Лукашенко придумал еще один способ насолить России

Беларусь потребует от России оплаты оказываемых ей услуг, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с правительством в Новополоцке. По его словам, Россия должна платить за землю, по которой проходят нефтепровод и газопровод.

"Без суеты и амбиций мы примем соответствующие меры согласно международному праву, и мы будем требовать, чтобы нам заплатили", - сказал президент.

Лукашенко назвал все договоренности c Россией невыгодными для Беларуси по сравнению с прошлым годом. По данным Лукашенко, Беларуси придется заплатить за поставляемый газ на $2,5 миллиарда больше, за нефть - на $1 миллиард.

"Беларусь теряет $3,5 а не $5 миллиардов, это не та эфемерная цифра, которую называл президент России. Мы должны проработать вопросы, чтобы $3,5 миллиарда мы не потеряли", - сказал Лукашенко.

РИА Новости