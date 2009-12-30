Глава МВД Израиля: все проститутки приезжают из Украины

"Не следует отменять визы с Украиной – именно из этой страны в Израиль прибывают все проститутки и торговцы женщинами". Такое заявление сделал 29 декабря министр внутренних дел Эли Ишай, сообщает израильский сайт КURSOR.co.il со ссылкой на радиостанцию "Коль Исраэль".

«Когда решался вопрос об отмене виз для российских туристов, МВД и министерство внутренней безопасности заявляли, что самой проблематичной страной в сфере работорговли и проституции является Украина. Именно поэтому я против отмены виз для украинских туристов, что может привести к резкому увеличению числа проституток и нелегальных рабочих на территории Израиля», - заявил Ишая.

Заявление Ишая вызвало резкий протест других депутатов кнессета. Так глава оппозиции Ципи Ливни заявила, что "подобные оскорбительные высказывания и обобщения, задевающие целую общину, - недопустимы".

Инициатива отменить визы с Украиной принадлежит министру туризма Стасу Мисежникову. Напомним, что отмена виз с Россией привела к резкому увеличению туристов из России в Израиль – с 80 тысяч в 2008 году до 400 тысяч в 2009 году.

Ожидается, что отмена виз с Украиной также приведет к подобным показателям. По словам Мисежникова, количество туристов из Украины увеличится с 70 до 200 тысяч в год.