Reuters: интернет-СМИ исказили смысл интервью Кадырова

Московское представительство агентства «Рейтер», опубликовавшее интервью президента Чечни Рамзана КАДЫРОВА, заявило, что авторы ряда публикаций в интернете исказили смысл того, что писало агентство и говорил президент Чеченской Республики.

Об этом заявил РИА «Новости» шеф бюро «Рейтер» в России и СНГ Майкл СТОТТ.

По его словам, Р.КАДЫРОВ в интервью говорил, что России нужна стратегия защиты нападением, и Москва должна проводить более активную политику. "Надо нападать - если тебя не оставляют в покое", - сказал Р.КАДЫРОВ, добавив, что ни одному человеку не желает войны и хочет, "чтобы все мы жили мирно, дружно". Между тем в некоторых СМИ появились сообщения, что Р.КАДЫРОВ "призвал покончить с Украиной и Грузией, которых он считает агентами влияния Запада", и "атаковать их".

"Московское представительство «Рейтер» сообщает о своем крайнем удивлении комментариями, которые появились в интернете 24 декабря после публикации интервью КАДЫРОВА", - заявил М.СТОТТ.

"Прежде всего, ссылки на газету Daily Telegraph как на источник этого интервью, не соответствуют действительности. Это издание перепечатало наш материал, указав, что интервью взято агентством «Рейтер", - сказал М.СТОТТ.

"Мы разочарованы тем, как было использовано интервью, данное КАДЫРОВЫМ агентству «Рейтер». Высказывания, которые были использованы рядом СМИ, вырваны из контекста, неправильно интерпретированы и не соответствуют сути того, что говорил президент Чечни", - сказал М.СТОТТ.

"Мы попросили СМИ исправить свои сообщения и надеемся, что они это сделают. В противном случае мы можем использовать другие методы для защиты своего имени и репутации", - сказал руководитель бюро.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе президента Чечни, к ним поступило письмо московского представительств агентства «Рейтер», в котором разъясняется ситуация с перепечаткой интервью рядом интернет-изданий.