Переговоры о разграничении Азовского и Черного морей пройдут в Москве

Следующий раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации по разграничению Азовского и Черного морей и Керченского пролива запланировано провести в первом полугодии 2010 года в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, такое решение было принято по результатам переговоров делегаций двух стран, которые прошли 22-23 декабря в Киеве.

В ходе переговоров делегации рассмотрели вопросы, касающиеся проекта линии украинско-российской государственной границы в Азовском море и Керченском проливе.

Было также обстоятельно обсуждено разграничение территориальных морей и континентального шельфа в Черном море.

Что касается проблемы разграничения Керченского пролива, то стороны в который раз подтвердили свои позиции. В частности, с украинской стороны было заявлено, что конструктивные договоренности о делимитации Азовского и Черного морей и урегулирование всех других проблем в этих акваториях могут быть достигнуты только при условии разграничения Керченского пролива государственной границей.

Украинская сторона еще раз подтвердила свою готовность рассмотреть предложения Российской Федерации относительно обеспечения гарантий свободы судоходства в Керченском проливе для российских судов и ожидает соответствующие предложения от российской стороны.

Были также заслушаны сообщения о состоянии подготовки проектов двусторонних соглашений по сотрудничеству в сфере судоходства, рыболовства, защиты морской среды и экологической безопасности в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.