Нью-Йорк Таймс: Как тяжело быть Украиной

Новые президентские выборы в Украине станут эпитафией Оранжевой революции. Так думает главный американский правительственный чиновник времен администрации президента Клинтона Марк Медиш. Как сообщает украинская служба ВВС, журнал Нью-Йорк Таймс разместил его статью под заголовком "Трудности Украины" (Как тяжело быть Украиной). Президент Виктор Ющенко потерял доверие граждан и из национального образцового реформатора превратился в политического маргинала. Борьба на выборах в январе будет разворачиваться между пылким популистским премьер-министром Юлией Тимошенко и лидером Партии Регионов - серым, но последовательным Виктором Януковичем. Оба политика, пишет Нью-Йорк Таймс прагматичные лидеры, которые окажуься перед дилеммой балансирования Украины между Востоком и Западом.

Журнал напоминает, что Россия и США имеют тенденцию рассматривать Украину как поле битвы Восточной и Западной цивилизации. По словам автора статьи, вмешательства обеих стран по-своему наивное, как в случае Москвы так и Вашингтона приводило к негативным последствиям для Украины в прошлом. Идеализм политики США привел к осложнению ситуации безопасности в Украине из-за неудачной попытки вступить в НАТО. Журнал, утверждает, что президент Ющенко оказался не в состоянии реализовать ожидания США. С другой стороны, отношение России к Украине далеко не идеалистичное, пишет журнал и было сформулировано Владимиром Путиным на встрече еще с президентом Бушем на саммите НАТО. Тогда российский лидер заявил, что Украина вообще является не государством, а искусственным образованием между Европой и Россией.

Нью-Йорк Таймс пишет, что Украине следует остаться плюралистичной демократией, которая балансировала бы интеграцию с Западом и культурные связи с Россией. При этом США и Евросоюзу отводится роль гарантов того, чтобы Украина оставалась независимой от России, свободной и зажиточной страной. Завершение эпохи оранжевой революции не станет завершением независимости Украины и ее евроатлантической идентичности - оптимистично утверждает Нью-Йорк Таймс.