Россия и Беларусь подписали Декларацию

Президенты России и Беларуси Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Александр ЛУКАШЕНКО подписали Декларацию по случаю 10-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства.

В Декларации говорится, что приоритетами Союзного государства России и Беларуси будет «дальнейшее укрепление экономического фундамента Союзного государства, на котором может формироваться и совершенствоваться механизм его политического устройства, заложенный в Договоре о создании Союзного государства».

Кроме того, Россия и Беларусь подписали Договор о развитии военно-технического сотрудничества и Соглашение между правительствами об учреждении и условиях деятельности культурно-информационных центров.