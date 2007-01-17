Казнь Хусейна разочаровала Буша

Президент США Джордж Буш сказал, что иракское правительство неуклюже провело казнь Саддама Хусейна, в результате чего она выглядела как убийство, мотивированное сектарной местью.

В интервью американскому общественному телевидению господин Буш сказал, что способ казни Хусейна наталкивает на вопрос о том, насколько серьезным является правительство Ирака.

"Я был удовлетворен их судебными процессами, - сказал Джордж Буш, - однако меня разочаровали казни, особенно Саддама Хусейна: я считаю, что они были проведены неуклюже. Они усилили сомнения в том, является ли правительство Малики и правительство единства Ирака серьезным правительством. Это осложняет мне задание убедить американский народ, что это правительство хочет единства в стране и прогресса".

Президент Буш также сказал, что его раздражает отсутствие прогресса в Ираке, и признал, что американцы устали от войны. Однако он сказал, что внедрит план по увеличению количества войск США в Ираке невзирая на сопротивление демократов и многих республиканцев в Конгрессе. Господин Буш настаивает, что если США проиграют в Ираке, он станет плацдармом для нападений на Америку.

Между тем в столице Ирака Багдаде произошло самое ужасное нападение за этот год. В двойном взрыве вблизи университета погибло по крайней мере 70 людей, а в других взрывах и стрельбе - по крайней мере 30.

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