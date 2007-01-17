Чернокожий кандидат в президенты США вступил в предвыборную гонку (фото)

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Барак Обама (Barack Obama) во вторник объявил о создании предвыборного штаба для участия в президентских выборах 2008 года, передает агентство Reuters.

В ближайшее время штаб займется сбором средств и изучением общественного мнения. Как ожидается, официальное объявление о начале предвыборной кампании будет сделано в родном городе Обамы Чикаго 10 февраля.

В сообщении о готовности участвовать в президентской гонке, размещенном на сайте сенатора, говорится: "Наши лидеры в Вашингтоне, похоже, не способны работать вместе практичным и разумным образом. Политика стала такой ожесточенной и пристрастной, настолько пропитана деньгами и влиянием, что мы не можем заняться серьезными проблемами, требующими решения".

"Нам нужно изменить нашу политику и объединиться вокруг общих интересов и забот американцев", - заключил новый кандидат в президенты США.

Как напоминает агентство, 45-летний Обама, сын белой американки из Канзаса и кенийца, получил юридическое образование в Гарварде. Как депутат законодательного собрания Иллинойса он был малоизвестен, однако его кампания на выборах в сенат в 2004 году принесла ему широкую известность. Его речь на съезде Демократической партии незадолго до избрания сенатором привлекла внимание общественности и сделала его героем одного из номеров влиятельного журнала Time. Обама написал две популярные книги и получил премию "Грэмми" за аудиоверсию своей автобиографии.

О намерении бороться за звание кандидата от Демократической партии на выборах президента США в 2008 году уже заявили Джон Эдвардс (John Edwards), участвовавший в выборах 2004 года в качестве потенциального вице-президента, бывший губернатор штата Айова Том Вилсэк (Tom Vilsack), конгрессмен от штата Огайо Деннис Кусинич (Dennis Kucinich) и сенатор от штата Коннектикут Крис Додд (Chris Dodd). Ожидается, что в скором времени о своих президентских амбициях объявят сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон, сенатор от штата Делавэр Джозеф Байден (Joseph Biden) и губернатор от штата Нью-Мексико Билл Ричардсон (Bill Richardson).

Лента.ру