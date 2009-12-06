Обнародованы экзит-полы на выборах президента Румынии

По предварительным данным, победу на выборах президента Румынии одержал лидер Социал-демократической партии, бывший министр иностранных дел страны Мирча Джоанэ. По данным трех разных exit-polls, во втором туре за него проголосовали 51,6% (50,2%; 50,8%) избирателей, тогда как за его основного противника, действующего президента Траяна Бэсеску - соответственно 48,4%, (49,8%, 49,2%), передает Associated Press.

Впрочем, по сообщению агентства AFP, нынешний президент также сделал заявление о своей победе: "Я выиграл. Уверен, что корректные экзит-полы покажут, что я победил Мирчу Джоане", - сказал он сторонникам.

Первые официальные результаты будут в понедельник.

М.Джоанэ уже назвал итоги выборов победой "порядочности, победой всех тех граждан страны, которые хотят лучшей жизни".

Он поблагодарил кандидата-консерватора Крина Антонеску, который в первом туре выборов главы Румынии набрал 20% голосов избирателей и призвал своих сторонников поддержать М.Джоанэ.

Оба кандидата призвали своих сторонников к спокойствию на фоне заявлений о возможном обострении обстановки.