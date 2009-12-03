ЕС усиливает надзор за финансовой деятельностью

За европейским финансовым рынком впредь будет осуществляться более жесткий контроль. Министры финансов 27 стран-членов ЕС в среду, 2 декабря, в Брюсселе договорились о создании трех новых надзорных органов для контроля за банками, страховыми агентствами и биржами, сообщает агентство dpa со ссылкой на главу финансового ведомства Франции Кристин Лагард.

Агентство Reuters, однако, отмечает, что, согласно принятому решению, возможности новых контрольных органов будут сильно ограничены. Так, в случае кризиса, они не смогут давать указания напрямую поднадзорному предприятию. Принятые общеевропейскими органами решения могут также быть оспорены национальными надзорными органами отдельных стран-членов ЕС.

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) подчеркнул, что европейская надзорная структура должна стать более эффективной, однако в то же время не ослаблять и национальные контрольные органы и парламенты, поскольку речь может идти о значительных суммах. Он также выразил уверенность в том, что принятое в Брюсселе решение отвечает требованиям Лиссабонского договора о реформировании ЕС и Основному закону ФРГ.

Deutsche Welle