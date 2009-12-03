НАТО дополнительно направит в Афганистан около 5 тыс. военных

Североатлантический альянс дополнительно направит в Афганистан 5 тыс. военнослужащих в 2010 г. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, отвечая на инициативу президента США Барака Обамы по увеличению воинского контингента в Афганистане.

По словам А.Ф.Расмуссена, он ожидает, что страны альянса (без учета США) отправят в Афганистан подкрепление численностью "не менее 5 тыс. солдат, а возможно, еще несколько тысяч сверх того", передает Би-би-си.

Барак Обама, выступая 1 декабря 2009 г. с программной речью по Афганистану, объявил об увеличении американского контингента в этой стране на 30 тыс. человек. Таким образом, общая численность американских сил в Афганистане будет доведена до более чем 100 тыс. военнослужащих. Вместе с тем глава Белого дома указал, что уже в 2011 г. начнется постепенный вывод американских войск из Афганистана.