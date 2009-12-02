Москва нажаловалась ОБСЕ на «дискриминацию» в Украине и Грузии

Министерство иностранных дел РФ озабочено «ухудшением ситуации» с соблюдением прав российских соотечественников в Украине и Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ по результатам встречи министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнутом ВОЛЛЕБЕКОМ.

«В ходе беседы с российской стороны была выражена озабоченность ухудшением ситуации с соблюдением прав российских соотечественников в Украине и в Грузии, в частности в сфере доступа к образованию на русском языке и получения на нем информации. Была выражена уверенность, что соответствующие дискриминационные шаги властей Украины и Грузии не останутся без внимания и должной реакции Верховного комиссара», - говориться в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в области межэтнических отношений и обеспечения прав национальных меньшинств в зоне ответственности ОБСЕ.