Правительства Израиля и Германии проведут совместное заседание

Правительства Израиля и Германии проведут в понедельник совместное заседание в Берлине, сообщил глава израильского кабинета Биньямин Нетаньяху.

Запланировано обсуждение вопросов дипломатии и безопасности, включая продвижение ближневосточного мирного процесса, а также развитие энергетики на основе возобновляемых источников, альтернативных нефти.

Подобное мероприятие проводится во второй раз. Впервые правительства обеих стран во главе с премьерами собирались год назад в Иерусалиме.

Помимо общего заседания, запланированы отдельные встречи министров.

Глава МИД Израиля Авигдор Либерман из Берлина отправится в Афины на министерскую встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Оттуда он в среду вылетит в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В субботу Либерман прибудет в Киев, где, как сообщила его пресс-служба, запланированы встречи с президентом Украины Виктором Ющенко, премьер-министром Юлией Тимошенко, министром иностранных дел Петром Порошенко, спикером парламента Владимиром Литвином и лидером оппозиции Виктором Януковичем.

РИА "Новости"