На месте подрыва «Невского экспресса» сработала вторая бомба

На месте подрыва поезда "Невский экспресс" в субботу днем сработало второе взрывное устройство, но не в полную силу, сообщил глава РЖД Владимир Якунин на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП на железной дороге.

"Имело место обнаружение еще одного взрывного устройства. В 14.00 оно сработало не в полную силу", - сказал Якунин.

Как сказал Якунин в эфире телеканала "Вести", "по счастью, второе (устройство) не нанесло ущерба ни людям, ни инфраструктуре".

Скорый поезд 166 "Невский экспресс" сообщением Москва-Петербург потерпел крушение в пятницу вечером на Октябрьской железной дороге. По последним данным, в результате аварии погибли 26 человек, пострадали 96, о судьбе 18 человек информации пока нет. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт".

РИА Новости